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Yine ''adınıza açılan dava'' SMS'i ile dolandırıcılık

Yine ''adınıza açılan dava'' SMS'i ile dolandırıcılık
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Çağrı merkezleri kurup, kendilerini icra memuru veya avukat olarak tanıtarak vatandaşlara ’Adınıza açılan dava mevcut’ mesajı göndererek dolandırıcılık yapan şebekeye İzmir merkezli operasyon gerçekleştirildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkezleri kurup, kendilerini icra memuru veya avukat olarak tanıtarak vatandaşlara ’Adınıza açılan dava mevcut’ mesajı göndererek dolandırıcılık yapan şebekeyi tespit etti. Yöneticiliğini Ö.A.’nın yaptığı suç örgütünün aynı zamanda sahte ev ilanlarıyla vatandaşlardan aldıkları kaporaları da başka hesaplara aktarıp iletişimi kopardıkları belirlendi. Şebekeye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir merkezli Bursa, Manisa ve Çorum illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin, 94 vatandaşı toplam 10 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

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