Yine Bağdat Caddesi, yine kaza!

İstanbul Bağdat Caddesi'nde aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin çarptığı 68 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bağdat Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, aşırı hızla ilerlediği öne sürülen Bülent K. yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler B.'a çarptı.

B. yere savrulurken, hızını alamayan otomobil 2 motosiklet, bank ve ağaca çarparak durabildi. Sağlık ekipleri, yaralanan B.'yi ambulansla Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"KARDEŞİMİN DURUMU KRİTİK"

Haberi alarak hastaneye gelen Güler B.'nin ablası Yurdanur E., "Yoğun bakımda, durumu kritik. Beyin kanaması var ama ona müdahale edememişler. Kaburgasında, kalçasında kırıklar var.



Yoğun bakımda durumunun kritik olduğunu söylediler. Oğlu internette tesadüfen görmüş. Beni aradı buraya geldik ama göremedik" diye konuştu.

Diğer ablası Güngör K. ise "Bağdat Caddesi'nde çok sık kaza oluyor. Bu bir değil iki değil. Devam etmesin. Yetkililere sesleniyorum ne olur bunun bir önlemini alsınlar" dedi.

SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Bu arada kaza sonrası Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Bülent K. emniyetteki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

DHA