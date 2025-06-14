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Gazze için yola çıkan gruba müdahale: 40 aktivist alıkonuldu

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Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketi'nin, Gazze'deki ablukanın kırılması için çeşitli ülkelerden Mısır'a ulaşan grubuna Kahire'den çıkış yolunda müdahale edildi. 40 aktivistin alıkonulduğu duyuruldu.

Çeşitli ülkelerden Gazze'deki ablukanın kırılması için yola çıkıp, Mısır'a ulaşan gruba Kahire çıkışında müdahele edildi. Yaşanan gerginliğin ardından 40 aktivistin alıkonulduğu belirtildi. Konu ile ilgili Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı yetkililere Gazze yürüyüşüne katılmak üzere gelen aktivistlerin engellenmemesi çağrısı yapıldı. Açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'den çıktıkları sırada, Fransa, İspanya, Kanada, İngiltere ve Türkiye'den 40 aktivistin alıkonulduğu kaydedilerek, “Küresel Gazze Yürüyüşü’ne katılan 40 kişinin pasaportları Kahire'den çıkış yolunda bir kontrol noktasında alındı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Küresel Gazze Yürüyüşü’nün barışçıl bir hareket olduğu ve yürüyüşe katılmak için gidenlerin Mısır yasalarına uyduğu belirtilerek, alıkonulan aktivistlerin vatandaşı oldukları ülkelerin Kahire'deki büyükelçiliklerine vatandaşlarının serbest bırakılması için girişimlerde bulunmaları çağrısı da yapıldı.

DHA

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Etiketler Mısır küresel gazze yürüyüşü hareketi aktivist
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