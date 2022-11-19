Yine bir Çiftlik Bank vakası: Bu sefer ''hayali drone'' ile dolandırdılar!

Türkiye'de son yıllarda artan "kâr payı dolandırıcılıklarına" maalesef bir yenisi daha eklendi. Bu sefer vatandaşları "dizi ve film setlerine drone kiralıyoruz" diyerek kandıran dolandırıcılar 2 milyon TL'lik vurgun yaptı.

Trabzon’da G.B. adlı bir kadının, dizi ve film setlerine drone kiralama veya satışına aracılık ederek kar payı dağıtma vaadiyle bir çok vatandaştan para toplaması üzerine kar payını alamayan ve dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşların mağduriyetinin 2 Milyon TL’yi aştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da G.B. adlı bir kadının dizi ve film setlerine drone kiralama veya satışına aracılık ederek kar payı dağıtma vaadiyle bir çok vatandaştan para topladığı ve drone aldığını iddia ederek vatandaşların hesaplarına aydan aya ödediği kar payı ödemesini aksatması üzerine 10'u aşkın vatandaş dolandırıldıkları iddiasıyla emniyet ve adli makamlara başvuruda bulundu.

Kar paylarının G.B. tarafından ödenmesinde aksaklık yaşanması üzerine şikayetçi olan vatandaşlar, G.B.'nin gerçekte drone alımı yapmadığı halde, hayali drone algısı ile bir müddet kar payı dağıtarak dolandırıldıklarını öğrendiler.

Fenomen gelin Hanife'yi de dolandırmışlar

Olayın mağdurları arasında 2019 yılında Kemal Ayvaz ile hayatını birleştirerek Trabzon'da yaşamını sürdüren fenomen gelin Hanife ile eşi Kemal Ayvaz'ın da olduğu öğrenilirken, mağdur vatandaşların emniyet ve adli makamlara başvurusu sonrasında G.B. adlı kadın hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, mağdur olmasına rağmen emniyet ve adli makamlara şikayet başvurusu yapmayan vatandaşlar da olduğu bilgisi edinilirken, mağdurların sayısının ve dolandırıcılığın boyutunun artacağı öğrenildi.

İHA