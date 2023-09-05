  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yine Esenyurt, yine bir estetik ölümü

Yine Esenyurt, yine bir estetik ölümü iddiası daha

Güncelleme:

İstanbul'un suç semti haline dönüşen Esenyurt'ta ABD'li bir kadının özel bir estetik merkezinde geçirdiği operasyon sonrası hayatını kaybettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul Esenyurt'ta özel bir estetik merkezinde yağ aldırma ve saç ektirme işlemi yaptıran Amerikalı C.D., işlemlerin ardından fenalaştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan C.D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Amerikalı C.D., 22 Ağustos'ta yağ aldırmak ve saç ektirmek için Türkiye'ye geldi. C.D., 26 Ağustos'ta istediği işlemleri yaptırmak için Esenyurt'taki özel bir kliniğe yattı. 46 yaşındaki C.D.'e yağ aldırma ve saç ektirme işlemi yapıldı. C.D., işlemlerin ardından tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındı. Burada gözlem altında tutulan C.D., işlem yaptırdıktan 2 gün sonra fenalaştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan C.D.,  yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. C.D.'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.  Kadının yağ aldırma ve saç ekim işlemi yaptındığı kliniğin yetkilileri, iddialara cevap vermezken işlemleri de kendilerinin yapmadığını öne sürdü.

DHA

Etiketler estetik ölüm estetik merkezi yağ aldırma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın fiyatları zirveye demir attı
Ezber bozan keşif: ''Kont Drakula'' vegan çıktı
Yıldız yağmuru! Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu!
Canlı yayında yüzüğünün fiyatı soruldu: Cübbeli Ahmet, böyle cevap verdi
İslam Memiş'ten altın tavsiyesi: Bu fırsat göz açıp kapayıncaya kadar geçer
Satışlar dibi gördü: İşte en ucuz sıfır otomobiller
Kırklareli'de sel felaketi: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kendisinden 47 yaş küçük adamla evlenen 84 yaşındaki kadın yaptığına bin pişman
Bir ilimizde salgın alarmı: Binlerce kişi hastanelik oldu
İngiliz turiste toplu tecavüz dehşeti! 6 kişi tutuklandı