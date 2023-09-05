Yine Esenyurt, yine bir estetik ölümü iddiası daha

İstanbul'un suç semti haline dönüşen Esenyurt'ta ABD'li bir kadının özel bir estetik merkezinde geçirdiği operasyon sonrası hayatını kaybettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul Esenyurt'ta özel bir estetik merkezinde yağ aldırma ve saç ektirme işlemi yaptıran Amerikalı C.D., işlemlerin ardından fenalaştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan C.D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amerikalı C.D., 22 Ağustos'ta yağ aldırmak ve saç ektirmek için Türkiye'ye geldi. C.D., 26 Ağustos'ta istediği işlemleri yaptırmak için Esenyurt'taki özel bir kliniğe yattı. 46 yaşındaki C.D.'e yağ aldırma ve saç ektirme işlemi yapıldı. C.D., işlemlerin ardından tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındı. Burada gözlem altında tutulan C.D., işlem yaptırdıktan 2 gün sonra fenalaştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan C.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. C.D.'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kadının yağ aldırma ve saç ekim işlemi yaptındığı kliniğin yetkilileri, iddialara cevap vermezken işlemleri de kendilerinin yapmadığını öne sürdü.

DHA