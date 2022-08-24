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  4. Yine Esenyurt yine olay! Mahalle savaş yerine döndü

Yine Esenyurt yine olay! Mahalle savaş yerine döndü

İstanbul Esenyurt'ta, iki komşu esnaf arasında çöp atma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki komşu esnaf arasında çöp atma ve tahta parçaları yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma yerini kavgaya bıraktı. Silahların çekildiği kavgada Mazlum B., Murat B. ve Murat K. silahla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, 2 adet silah ele geçirildi. Yaşanan kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görgü tanığı M.G., "Yemekhaneci ve tekstilciler kavga etti. Silah sesleri duydum. Ben bir tane yaralı gördüm ama 3 yaralı var diyorlar. Çöp konteynerinin yanına tahta koymuşlar yemekhaneci de 'yapmayın' demiş arasında tartışma çıktı sonra kavga etmişler" dedi. 

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Etiketler esenyurt çöp kavga çatışma yaralı silah
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