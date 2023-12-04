Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da başından tabanca ile vurulan 33 yaşındaki N.K.'nin cansız bedeni, yol kenarında bulundu.

Olay, Viranşehir ilçesi kırsal Oğlakçı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında kanlar içerisinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekipler, başına tabanca ile ateş açılmış kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, ölen kişinin N.K. olduğu tespit edildi. Cenaze, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA