Yolcu otobüsüne tüfekle ateş açıldı

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde hareket halindeki otobüse av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 2 yolcu hafif yaralandı.

Manavgat'tan Konya'ya giden Hüseyin Ova'nın kullandığı 42 ERG 88 plakalı yolcu otobüsüne D400 karayolu Doğançam Mahallesi yakınlarında saat 03.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği camın kırılması sonucu 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yolcular olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla tedbir amacıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.