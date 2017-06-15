Okulda dehşet ! Servisçiler çatıştı: 3 yaralı
Okulda dehşet ! Servisçiler çatıştı: 3 yaralı
Galatasaray'ın Riva arazisi satıldı ! Rekor rakam...
Galatasaray'ın Riva arazisi satıldı ! Rekor rakam...
Kreşte korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var
Kreşte korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var
Mali gözlerini kapatsın; kızı Yasmin'den yaza ''merhaba'' pozu
Mali gözlerini kapatsın; kızı Yasmin'den yaza ''merhaba'' pozu
Ege Denizi'nde bir deprem daha ! Yürekler ağızlara geldi
Ege Denizi'nde bir deprem daha ! Yürekler ağızlara geldi
Cem Yılmaz'dan sonra YÖK devreye girdi
Cem Yılmaz'dan sonra YÖK devreye girdi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İstanbul'da AVM'de bomba alarmı ! İhbar yapıldı
İstanbul'da AVM'de bomba alarmı ! İhbar yapıldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 15 Haziran 2017 18:08

Yolcu otobüsüne tüfekle ateş açıldı

Antalya'da harekat halindeki yolcu otobüsüne tüfekle ateş açıldı.

Yolcu otobüsüne tüfekle ateş açıldı
A+ A-

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde hareket halindeki otobüse av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 2 yolcu hafif yaralandı.

Manavgat'tan Konya'ya giden Hüseyin Ova'nın kullandığı 42 ERG 88 plakalı yolcu otobüsüne D400 karayolu Doğançam Mahallesi yakınlarında saat 03.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği camın kırılması sonucu 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yolcular olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla tedbir amacıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

yolcu otobüsü , saldırı , ateş , tüfek