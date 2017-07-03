Yunan sahil güvenliği Türk gemisine ateş açtı

Deniz Haber Ajansı: Ege Denizi'nde Türk bayraklı yük gemisine Yunan Sahil Güvenliği uyarı ateşi açtı

İskenderun'dan yüklediği yük ile İzmit Körfezine doğru seyreden 4300 DWT taşıma kapasitesine sahip M/V ACT isimli Türk bayraklı kuruyük gemisine, Yunan SGK botları tarafından Rodos Adası açıklarında ateş edildi.

36 MERMİ İSABET ETTİ

İskenderun'dan demir çelik yüklendikten sonra İzmit Körfezi'ne giden M/V ACT isimli yük gemisi, Rodos açıklarında uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından Yunan Limanı'na yanaşması istenen ancak kaptanın bu direktife uyamayacağını belirtip demir atmasının ardından Türk Sahil Güvenlik'e haber verdi. Türk karasularına yöneldiği esnada Yunan Sahil Güvenlik M/V ACT isimli yük gemisine silahlı saldırı düzenledi. Gemi üzerinde 36 mermi isabet etti...