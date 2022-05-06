Yüzlerce kişinin gözü önünde oldu: Kendini jiletle kesmeye başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Filistin uyruklu 27 yaşındaki genç, bunalıma girerek önce üst kıyafetlerini çıkardı, ardından bir anda kendini jiletle kesmeye başladı.

Korkunç olayda İddiaya göre, Bodrum’da ağabeyi ile birlikte bir otelde yaşadığı öğrenilen 27 yaşındaki Filistin uyruklu Diaa Misleh, bunalıma girdi. Atatürk Caddesi girişinde, vücudunun üst kısmındaki kıyafetleri çıkaran genç, kendisini jiletle kesmeye başladı.

JİLETLE VÜCUDUNUN BİRÇOK YERİNİ KESTİ

Vücudunun birçok yerini jiletle kesen gençten akan kanlar, kaldırımı adeta kırmızı renge boyadı.

Yüzlerce kişinin gözü önünde yaşanan olayda kimi vatandaşlar gördükleri olay karşında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Etrafa bağırdığı görülen genç, bir süre sonra baygınlık geçirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Ambulansa alınan yaralı, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. (İHA)