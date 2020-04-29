Yüzlerce mülteciyi heyecanlandıran dedikodu!

Kırşehir’de yaşayan çok sayıda mülteci Aşıkpaşa mahallesi muhtarlığı önüne akın etti. Kızılay’dan gıda yardımı yapılacağını ileri süren mülteciler, ikametgah belgesi almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre sosyal mesafe kuralına uymayan mülteciler yapılan ikazlara da aldırış etmedi. Bazı mültecilerin ise çocuk parkında gruplar halinde sohbet etmesi dikkat çekti.

YARDIM DEDİKODUSU

Aşık paşa muhtarı İsmet Kurutluoğlu, yaşanan kalabalığının nedenini bir dedikodudan kaynaklandığını dile getirerek şunları söyledi:

* Buradaki yoğunluğun nedeni mülteciler, birilerinden Kızılay’dan yardım yapılacak diye duymuşlar. Böyle bir yardım da yok. Ama hepsi kayıt yaptırmaya gelmiş. Biz de burada kayıtlarını alıyoruz.



* İleriki zamanlarda herhangi bir kuruluş bizden talep ederse biz de bu kayıtları vereceğiz. Sosyal mesafe kuralına uymuyorlar. Polis de geldi ama maalesef başarılı olamıyoruz. 3 kişi birden söylüyoruz ama Türkçe anlatamıyoruz.