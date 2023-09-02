İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Yerlikaya paylaşımında "Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz, Muğla İl Jandarma Komutanlığımız ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığımızca düzenlenen operasyonlarda; 1'i yabancı 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 18'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ise; 1'i yabancı 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 13'ü tutuklandı, 4'ü hakkında idari kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.