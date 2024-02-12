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5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
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İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin içerisinde faaliyet gösteren mahrem sorumluların, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmaları yaptıkları, düzenlenen örgütsel faaliyetlerin yerini ve zamanını bildirdikleri tespit edildi. Bu kapsamda FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İzmir başta olmak üzere İstanbul, Ankara Kütahya ve Adana'da düzenledikleri operasyonlarda, aralarında astsubay, uzman çavuş rütbesinde 3 muvazzaf asker ile askeri okullardan ilişiği kesilen 6 askeri öğrencinin de bulunduğu toplam 9 şüpheliyi gözaltına alındı. Okul ile ilişiği kesilen askeri öğrencilerden 1'inin aktif polis olduğu da belirtildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

Etiketler fetö tsk gözaltı
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