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  3. O Türkiye'nin ''süper'' bürokratı! 5 koltuklu bakan yardımcısı!

5 koltuklu bakan yardımcısı!

5 koltuklu bakan yardımcısı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar’ın toplam 5 koltuk sahibi olduğu ortaya çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar’ın, TPAO Yönetim Kurulu üyesi, KARDEMİR ve KARDÖKMAK’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve EPİAŞ’ın da yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, “Bu beyefendi Süpermen olsa, Batman olsa 5 görevi birden yapamaz” dedi.

Yavuzyılmaz “Alparslan Bayraktar'ın ilk görevi Bakan yardımcılığı, kendisi aynı zamanda Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Üyesi. Bizim ısrarlı eleştirilerimiz üzerine bu görevinden ayrılıyor. Çünkü Bakan Yardımcısı olarak TPAO Genel Müdürü'nün amiri ama TPAO Yönetim Kurulu Üyesi olarak da, genel müdür onun amiri oluyor. TPAO Genel Müdürü'ne sordum, ‘Süreç işliyor' dedi ama Bayraktar'ın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığına ilişkin bir kararname henüz yayınlanmadı.” dedi.

(Kaynak)

Etiketler Alparslan Bayraktar bakan yardımcısı yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu başkanı deniz yavuzyılmaz chp TPAO EPİAŞ KARDEMİR KARDÖKMAK
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