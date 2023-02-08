55 saat sonra muhabbet kuşuyla enkazdan çıkarıldı

büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürerken minik Berat 55 saat sonra elinde muhabbet kuşuyla enkazdan çıkarıldı .

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden arama kurtarma ekipleri, enkazdaki canlara umut olmaya devam ediyor.

ANNEANNEME GİTMEK İSTİYORUM

Yoğun uğraşlar sonucu 5 yaşındaki Yağmur’a ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çocuğu 48 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardı.

Kurtarılmaya beklerken ağlayarak, “Çok üşüyorum baba, ellerim bembeyaz oldu. Çok üşüyorum.” diyen minik Yağmur’u, itfaiye erleri “Yaklaştılar sana Yağmur. Hemen koltuğun oradalar.” sözleriyle teskin etti.

Yağmur’un, “Gitmek istiyorum eve, anneanneme gitmek istiyorum.” demesi üzerine kurtarma ekibindekiler, “Seni alacağız oradan canım.” karşılığını verdi.

52 SAAT SONRA KURTARILDI

Tokat’tan bölgeye giden Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, depremden yaklaşık 52 saat sonra il merkezi Emniyet Caddesi’nde enkaz altından bir kadını sağ olarak kurtardı. Depremzede kadın, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.