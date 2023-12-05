68 Türk vatandaşı daha Gazze'den Mısır'a geçiş yaptı

Dışişleri kaynakları, 68 Türk vatandaşı ve aile yakının daha Gazze'den Mısır'a geçiş yaptığını ve bugün Türkiye'ye ulaşmalarının öngörüldüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Türk vatandaşlarının Gazze'den tahliyesine devam ediliyor. Son olarak 68 Türk vatandaşı ve aile yakınının dün gece Gazze'den Mısır'a geçişi sağlandı. Vatandaşların bugün Türkiye'ye ulaşmalarının öngörüldüğü belirtildi. Takvim Gazetesi