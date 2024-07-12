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  3. 81 ilde ''Çember'' operasyonu: 4 bin 466 kişi yakalandı

81 ilde ''Çember'' operasyonu: 4 bin 466 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 4 bin 466 firarinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik “Çember-19” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 4 bin 466 firari yakalanırken gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, operasyonlar sonucu, hırsızlıktan 691 şahıs, dolandırıcılıktan 383 şahıs, yağmadan 159 şahıs, adam öldürmeden 79 şahıs, cinsel suçlardan 116 şahıs, terör suçlarından 85 şahıs, narkotik suçlarından 718 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 434 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan aranan ve operasyonlar sonucu yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 466 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya aranan şahısların 4 bin 436’sının 0-5 yıldır arandığını, 19 şahsın 5-10 yıldır arandığını ve 11 şahsın ise 10 yıl ve üzeri aranmakta olduğunu açıkladı.

İHA

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya aranan şahıslar çember
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