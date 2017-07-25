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  3. 25 Temmuz 2017 21:48

9 çocuğa cinsel tacizde bulunmuştu ! Karar verildi

Giresun'da Alucra Erkek Hatılı Hafızlık Kuran Kursu'nda 9 çocuğa cinsel tacizde bulunan sanığın cezası verildi.

9 çocuğa cinsel tacizde bulunmuştu ! Karar verildi
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Giresun'da Alucra Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu'nda, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 9 öğrenciye cinsel taciz ve istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa 203 yıl 171 ay 45 gün hapis cezası verildi.

Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanık H.İ.U. ile ilgili karar duruşması gerçekleştirildi.

Mahkeme heyeti, mağdur öğrencilerden birinin dosyasının ayrılarak başka bir mahkemeye gönderilmesini kararlaştırırken, sanığa 8 çocuğa yönelik cinsel taciz ve istismar suçlarından toplam 203 yıl 171 ay 45 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

BARO'DAN AÇIKLAMA

Giresun Barosundan yapılan yazılı açıklamada, davaya baronun da dahil olduğu, duruşmaların Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Özge Üstün ve üyelerce yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, her bir mağdur çocuğun baro üyesi avukatlarınca temsil edildiği aktarılarak, "Konunun hassasiyeti nedeniyle davayı yakından takip etme konusunda titiz davranan baromuz, kurumsal olarak da mağdur çocuklarımızın yanında yer almak ve her türlü hukuki desteği sunmak çaba ve gayreti içindedir. Bu hassasiyetimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir." denildi.

AA

kuran kursu , cinsel taciz , çocuk , mahkeme
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