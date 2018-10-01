SON DAKİKA
KOCAOĞLU: 2019 SEÇİMLERİNDE ADAY DEĞİLİM
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Ekim 2018 11:05

Abdulkadir Selvi'den bomba iddia

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ABD ile yaşanan krizin tetikleyicisi olan papaz Andrew Brunson'ın serbest kalabileceğini yazdı.

Abdulkadir Selvi'den bomba iddia
A+ A-

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İzmir'de ev hapsi devam eden ve 12 Ekim'de yargı karşısına çıkacak olan ABD'li Andrew Brunson'un avukatı ile görüştü.

Terör örgütleri adına casusluk yaptığı idiasıyla Türkiye'de 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li papaz Andrew Brunson'ın 12 Ekim'deki dava sonrası tahliye edilebileceğini yazan Selvi, "Türkiye'yi ekonomik krize götüren yoldaki mayınlar bir bir temizlenmeye çalışılıyor. ABD ile yaşadığımız krizin tetikleyicisi olan Brunson olayında önemli gelişmeler bekleniyor" diye yazdı.

Selvi, "13 Ekim'de Brunson'ı ABD'de uçağın merdivenlerinden inerken görebiliriz" dedi.
 

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için...

brunson , papaz , abdulkadir selvi , andrew brunson
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM