Abdulkadir Selvi'den bomba iddia

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İzmir'de ev hapsi devam eden ve 12 Ekim'de yargı karşısına çıkacak olan ABD'li Andrew Brunson'un avukatı ile görüştü.

Terör örgütleri adına casusluk yaptığı idiasıyla Türkiye'de 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li papaz Andrew Brunson'ın 12 Ekim'deki dava sonrası tahliye edilebileceğini yazan Selvi, "Türkiye'yi ekonomik krize götüren yoldaki mayınlar bir bir temizlenmeye çalışılıyor. ABD ile yaşadığımız krizin tetikleyicisi olan Brunson olayında önemli gelişmeler bekleniyor" diye yazdı.

Selvi, "13 Ekim'de Brunson'ı ABD'de uçağın merdivenlerinden inerken görebiliriz" dedi.

