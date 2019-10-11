Abdullah Ağar'dan keskin nişancı saldırısıyla ilgili çarpıcı açıklama

Barış Pınarı Harekatı'nın 2. gününde, Habertürk TV canlı yayını sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında.

Sunucu Mehmet Akif Ersoy, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve gazeteci Çetiner Çetin'in yayın yaptıkları sırada, Tel Abyad bölgesinden yapılan keskin nişancı atışı, canlı yayında anbean kaydedilmişti.

Konuyla ilgili olarak Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

YPG keskin nişancısı Türk gazetecilere ateş açtı

"EKRAN ÖNÜNDE GEBERİR, BU ZEVKİ PKK'YA TATTIRMAM"

O ana ilişkin reflekslerine açıklık getiren Ağar, şunları söyledi:

"Uğradığımız havan ve keskin nişancı saldırısında refleksler çok yazıldı.

Eğer ÖKK (Özel Kuvvetler Komutanlığı) ve Komd Tug’larında (Komando Tugayı) görev yapmış, dağdan/çölden gelmişseniz: SESİNİ DUYDUĞUNUZ merminin sizi vurmadığını bilirsiniz.

Ve “Ben bu ekranın önünde geberir, bu zevki PKK’ya tattırmam” dersiniz, o an!

Çetiner Çetin'e gelince. O çatışma alanlarında görev yaparken yaralanmış, aklı ruhu delik deşik bir gazeteci ve sivil. Aynı zamanda Türkiye sevdalısı vatansever bir KÜRT. Ve o an ne olduğunu tecrübesiyle çok iyi anlıyor. Refleksi ona göre."



"KOORDİNATLARI SDG'YE GÖNDERİLDİ, BİRAZDAN BOMBALANACAKLAR" PAYLAŞIMINI AKTARDI

Ağar, daha sonra yaptığı bir diğer paylaşımda, terör örgütü yandaşı bir hesaptaki mesajlara dikkat çekti. Yapılan paylaşımlarda, "'SDG bunların koordinatlarını tespit edip bomba yağdırın', 'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'" ifadeleri dikkat çekti.

Ağar, "Sizden korkan sizden beter olsun. Zalimin sonu gelirken zulmünü arttırırmış. Türk basınının şerefli emekçileri; “Güvenlik önlemleri alarak, vatana-insanlığa faydaya devam.” Aşağılıklıklarıyla çöküyorlar." açıklamasında bulundu.

ÇEKTAR'IN YÜZÜNE TÜKÜRMÜŞ: NEDEN ONLARI VURAMADIN?

Ağar ayrıca, "Not: Bizim aldığımız bir bilgiye göre, Tel Abyad’taki sözde blok elebaşı Mahmut Derik, bize ateş açan kod Çektar’ın yüzüne tükürmüş. “Neden onları vuramadın?" paylaşımını yaptı.