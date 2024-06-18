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Adana'da yangın faciası: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Adana'da yangın faciası: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
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Adana'da bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında trajik bir olay yaşandı. Yangın sonucu bir anne ve bebeği yaşamını yitirdi, baba ise yaralı olarak kurtuldu.

Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda, üç katlı apartmanın ikinci katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Ekipler yangını diğer katlara sıçramadan söndürürken, C.B. yaralı olarak kurtarıldı.

Evi kontrol eden ekipler, anne Meryem El Makrum ve 1 yaşındaki oğlu Memet Emin B'nin öldüğünü tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba C.B'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Etiketler adana yangın facia
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