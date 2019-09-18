Adil Öksüz'ün firarından sorumlu tutulan polise terfi !

15 Temmuz darbe girişimi sonrası serbest bırakılan Adil Öksüz’ün firar etmesiyle ilgili açılan davada 'sanık' olarak yargılanan Emniyet Şube Müdürü Alp Aslan, terfi ettirilerek Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın yardımcılığına getirildi.

T24'te yer alan habere göre, Ankara Emniyeti İstihbarat Şube Müdür yardımcısıyken, Öksüz’ün Akıncı Üssü’nde yakalanıp gözaltına alınmasına karşın daha sonra kayıplara karıştığının ortaya çıkmasıyla başlatılan adli soruşturmanın bir numaralı ismi olan Aslan, hakkında devam eden dava sürecinde önce Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü yapıldı.

Aslan, yine bu süreçte geçen Temmuz’da toplanan Emniyet Genel Müdürlüğü Terfi Komisyonu’nda şimdiye kadar emniyet teşkilatında pek görülmemiş şeklinde “hakkındaki davanın olumlu sonuçlanması” koşuluyla bir üst rütbeye terfi ettirildi. Aslan, komisyon kararıyla şube müdürlüğü yaptığı 3. sınıf emniyet müdürüyken 2. sınıf emniyet müdürü yapıldı.

Emniyet içindeki 2019 tayin dönemiyle birlikte iller arasındaki yer değiştirmeler sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda kalan Aslan, bugün Ankara Emniyet Müdür yardımcısı oldu.