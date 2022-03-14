Adıyaman'da şiddetli deprem

AFAD'ın açıklamalarına göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin şiddeti gelen ilk verilere göre 4,2 olarak ölçüldü. AFAD ise depremin şiddetini 4,3 olarak duyurdu.

Depremin merkez üssü ise Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olarak kayıtlara geçti.

"OLUMSUZ İHBAR ALMADIK"

Bu arada deprem, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya gibi civar illerden de hissedildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bölgeye ekiplerin yönlendirildiği ve tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm Adıyaman'a geçmiş olsun." diye konuştu.