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Ege'de peş peşe 2 deprem! Önce İzmir, ardından Muğla sarsıldı!

Ege'de peş peşe 2 deprem! Önce İzmir, ardından Muğla sarsıldı!

Ege Denizi akşam saatlerinde peş peşe meydana gelen 2 depremle sarsıldı. Önce İzmir ardından da yaklaşık yarım saat sonra Muğla 3,7 büyüklüğündeki depremlerle sallandı.

Ege Denizi'nde peşpeşe meydana gelen depremler korkuya neden oldu. Önce İzmir, ardından da Muğla sallandı. 

İzmir'de saat 21:00 sularında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Midilli Adası'nın güneyi olarak belirlerken depremin büyüklüğünü de 3,7 olarak açıkladı. AFAD da depremin Dikili ilçesinin 10 kilometre açıklarında Ege Denizi'nde meydana geldiğini ve 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 3.20 km olarak açıkladı.

afad deprem izmir dikili

İzmir'in ardından Muğla sarsıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez da Muğla'da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem, Dikili'deki depremden tam 41 dakika sonra saat 21:41'de yaşandı. Depremin derinliğinin 6,94 km olduğu açıklandı. 

afad deprem muğla ula deprem oldu

Bugün 1992 Erzincan depreminin yıl dönümü

Bundan tam 30 yıl önce bugün 13.03.1992’de Erzincan’da 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Deprem de 653 kişi hayatını kaybetmiş 6702 bina hasar görmüştü.

Etiketler izmir'de deprem deprem oldu deprem
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