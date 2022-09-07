Adliye karıştı: MHP'li başkan tutuklandı, hakim ve savcı görevden alındı

Karaburun adliyesinde yaşanan olay nedeniyle MHP İlçe Başkanı Erkan Özen tutuklanırken karara itirazı reddeden hakim ve tutuklamaya sevk eden eşi savcı görevlerinden alındı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir boşanma davası nedeniyle çıkan olaylar büyüyor. Karaburun Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen Meryem K. ile Sinan K. arasındaki boşanma davasında çıkan kavga ilçeyi karıştırdı.

Egedesonsöz'ün haberine göre Meryem K’nın, Karaburun Belediyesi Personeli Mehmet Civan’ı tanık göstermesi ve kocasının malları muvazalı bir şekilde başkasının üzerine geçirdiği iddiası adliyede kavgaya sebep olmuştu. Koca Sinan K.’ya destek için Karaburun Adliyesi’ne gelen MHP İlçe Başkanı Erkan Özen ve beraberindekiler Meryem K. ile çocuklarına saldırmış, tanık olan Mehmet Civan’ı da dövmüştü.

Karaburun Adliyesi’ne giderek yanındakilerle birlikte polise tepki gösteren, hakim ve savcıları tehdit ettiği iddia edilen Karaburun MHP İlçe Başkanı Erkan Özen tutuklandı.

İTİRAZ SONRASI HER YER KARIŞTI

Özen’in avukatları vasıtasıyla yaptığı tutuklamaya itiraz talebi kabul edilmedi. Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Cansu Kurucu Yılmaz talebi ret etti. Öte yandan olayın ilk çıktığı zamanda adliyedeki kavga nedeniyle Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz’ın tutuklamaya sevk eden isim olduğu öğrenildi.

Karaburun Adliyesi’nde geçtiğimiz aylarda göreve başlayan karı koca savcı ve hakim görevlerinden alındı. İki adli kıdemli personelin Şanlıurfa Siverek'e görevlendirildikleri öğrenildi.