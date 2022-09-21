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Adliye'de akılalmaz olay: İcra müdürü 13 milyon lira ile kayıplara karıştı

Adliye'de akılalmaz olay: İcra müdürü 13 milyon lira ile kayıplara karıştı

Antalya Adliyesi'nde 1'inci İcra Müdürü olan H.Ç., zimmetine 13 milyon lira geçirip yurt dışına kaçtı

Antalya'da bir icra müdürünün milyonlarca lira parayla kaçması büyük yankı uyandırdı. Antalya Adliyesi'nde görevli 1'inci İcra Müdürü H.Ç.'nin yaptıkları tüm ili karıştırdı. H.Ç.'nin emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine tam 13 milyon lira geçirdiği belirlendi. Akıllara durgunluk veren olay bakın nasıl ortaya çıktı. İşte detaylar...

İŞE GİTMEYİNCE ANLAŞILDI
H.Ç.'nin zimmetine milyonlarca lira geçirmesi olayı, H.Ç.'nin birkaç gündür işe gitmemesiyle ortaya çıktı. H.Ç birkaç gün işe gitmeyince yapılan incelemede, emanet kasası ve banka hesaplarındaki bir miktar paranın olmadığı anlaşıldı.

 AZERBAYCAN'A KAÇTI
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, H.Ç.'nin, Azerbaycan'a kaçtığı belirtildi. 

Etiketler yurt dışı zimmet para
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