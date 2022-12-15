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Adliyede güvenlik görevlilerini darbettiler

Adliyede güvenlik görevlilerini darbettiler
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Adana Adliyesi'nde kendi aralarında tartışan iki grup ile onlara müdahale eden güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Bazı kişiler, ellerindeki coplarını aldıkları güvenlik görevlilerini darbetti.

Adana Adliyesi’nde bugün saat 11.00 sıralarında bir duruşma sonrası karşı karşıya gelen iki grup arasında kavga çıktı. Adliyede görevli özel güvenlikler araya girdi. Bazı kişiler, güvenlik görevlilerine tepki gösterince arbede yaşandı.

Güvenlik görevlileri, bu kişilere coplarla müdahale etti. Gruptan bazıları, ellerindeki copları aldığı güvenlik görevlilerini darbetti. Adliye koridorlarında başlayan kavga, yürüyen merdivende de sürdü.

YERE YATIRIP COPLARLA DÖVDÜLER

Gruptakiler yere yatırdıkları güvenlik görevlisini tekme, yumruk ve coplarla dövdü. Arbede, takviye gönderilen güvenlik görevlileri ve polis memurlarının müdahalesiyle son buldu. Çok sayıda güvenlik görevlisinin hafif yaralandığı kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.

Bu sırada adliyede bulunan kişiler, cep telefonlarıyla kavgayı görüntüledi. 

Etiketler adana adliye adana adliyesi güvenlik görevlileri
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