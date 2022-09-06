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Adnan Oktar'dan mahkemede şoke eden sözler: Tam bir...

Adnan Oktar'dan mahkemede şoke eden sözler: Tam bir...

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün istinaf mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından, dava yeniden görülüyor.

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün istinaf mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından, yeniden görülen davada Adnan Oktar savunma yaptı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar'ın aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyici takip ediyor.

Mahkeme başkanı, istinaf mahkemesinin bozma kararına, kanun gereğince direnmenin söz konusu olmadığını belirtti. Başkan dava dosyalarının birleştiği, iki sanığın ise öğle arasından sonra savunmalarının alınacağını ifade etti. Mahkeme başkanı, sanıkların istinafın bozma ilamına karşı kısa beyanlarının alınacağını söyledi.

 "YILLARDIR UĞRAŞILAN KUMPAS TAM BİR REZALET OLDU"
Tutuklu sanık Adnan Oktar istinaf mahkemesinin bozma ilamına karşı savunmasında, "Hak, adalet yerini buldu. Yıllardır uğraşılan kumpas tam bir rezalet oldu. Bu durumdan çok memnunum. İstinafa teşekkür ediyorum, korkmadılar, çekinmediler. Cesur hakimler varmış. Ufak tefek yanlış gördüğüm hususlar var. Türk milliyetçisiyim. Vatanımın, devletimin, milletimin her zaman hizmetinde oldum. Devletimiz bu oyunları daha önce bozmuştu, şimdi de bozdu. Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum" dedi.

Tutuklu sanık Altuğ Müştak Berker, aynı suçlamalarla 1999 yılında da yargılandığını belirterek, "Beraat ettik ama, buradayız. Sebebi bu davanın bir kumpas davası olmasıdır" ifadelerini kullandı. Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediliyor.

Etiketler adnan oktar suç
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