Antalya'nın turizm bölgesi Adrasan'da orman yangını çıktı. Yangına 9 helikopter, 9 uçak ve çok sayıda arazöz ile müdahale ediliyor.

Antalya’nın Kumluca ilçesi turizm bölgesi Adrasan’da saat 16.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören tatilciler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye yangını söndürmek için 9 helikopter, 9 uçak, 20 arazöz ve 200 personel yönlendirildi. Ekiplerin turizm bölgesinde çıkan yangını havadan karadan söndürme çalışması devam ediyor.