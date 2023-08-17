Adrese teslim atamaya mahkeme ''dur'' dedi

Bitlis Eren Üniversitesi'nde ''adrese teslim atama'' mahkemeden döndü. Yerel mahkeme, kadroya alınan kişinin akademik değerlendirme puanının 46 olduğunu belirtti. Davacı olan akademisyenin ise 76 puan aldığı ve bu durumun hukuka uygun olmadığına karar verildi.

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK), Öğretim Üyeliğine “Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde “adrese teslim atama” yapılmaması için madde eklenmesine karşın üniversitelerin kadro alımındaki “adrese teslim ilanlar” önlenemiyor.



23 Aralık 2020 yılında yayımlanan Resmi Gazete’de Bitlis Eren Üniversitesi Kamu Yönetim Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı birinci derece doktor öğretim üyesi için ilan yayımlanmıştı. Başvuranlar arasında akademik puanı daha düşük bir aday kadroya alındı.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, aynı kadroya başvuranlar arasında yer alan bir akademisyen, konuyu yargıya taşıdı. Yerel mahkeme, kadroya alınan kişinin akademik değerlendirme puanının 46 olduğunu belirtti. Davacı olan akademisyenin ise 76 puan aldığını ifade ederek durumun hukuka uygun olmadığına karar verdi. Mahkemenin bu kararıyla birlikte “adrese teslim” bir şekilde kadroya alınan akademisyenin işlemleri iptal etti. Kadroya ise davacı akademisyenin atanacağı öğrenildi.

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, “Birçok eğitim kurumunda bu tür ilanlar söz konusu. Tespit ettiklerimizle ilgili konuyu yargıya taşıyoruz. Üyelerimizle birlikte verdiğimiz mücadele devam etmektedir” dedi.

Cumhuriyet