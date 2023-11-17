AFAD 55 kent için alarm verdi! Turuncu ve sarı kodlu uyarı

AFAD, yarın beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle 55 kent için alarm verdi. 29 il için ''turuncu'', 26 il için de ''sarı'' kodlu uyarıda bulunuldu.

Türkiye yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; 29 il için "turuncu", 26 il için "sarı" uyarı olmak üzere toplam 55 il için meteorolojik uyarı yapıldı.

29 İL İÇİN "TURUNCU" ALARM



18 Kasım Cumartesi günü; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Bursa, Burdur, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Mersin, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Rize, Sivas, Tunceli, Trabzon, Bayburt, Karaman, Tekirdağ ve Yalova "turuncu" alarm verildi.

26 KENT İÇİN "SARI" UYARI



Ankara, Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Edirne, İzmir, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Tokat, Malatya, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale ve Osmaniye içinse "sarı" alarm verildi.

VALİLİKLERE UYARI YAPILDI



"Uyarı verilen illerimizde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halindedir" denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, yarın başlayarak pazar günü öğle saatlerine kadar devam edecek kuvvetli yağışla ilgili uyarıda bulundu. Turuncu kodla yapılan uyarıda, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; İstanbul'da cumartesi günü sabah saatlerinden, pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilmektedir. Su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

MARMARA'DA FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İZMİR İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından İzmir için fırtına uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Cumartesi ilk saatlerden itibaren İzmir merkez ve kıyı ilçelerinde rüzgarın güney-güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), sabah saatlerinden itibaren kuzey-kuzeybatı yönlerinden fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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DHA