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AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem

AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem
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AFAD, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 22.19'da Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.19'da Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının 44.4 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler deprem  Muğla Marmaris
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