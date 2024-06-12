AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem
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AFAD, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 22.19'da Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.19'da Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının 44.4 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 12, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [74.76 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-06-12
Saat:22:19:12 TSİ
Enlem:35.96083 N
Boylam:28.03583 E
Derinlik:44.4 km
Detay:https://t.co/FVsHXin35N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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