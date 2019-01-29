AHEF’ten büyük başarı

Türkiye’de 26 bin Aile Hekimi görev yapıyor. Kimi ilde sözleşme yenilemede yaşanan sorunlardan, sağlıkta şiddet olaylarına, mevzuat dışında yazılan nöbetlerden, aşı reddi vakalarına, eğitim programlarından, kongre organizasyonlarına kadar Aile Hekimlerinin gündemini oluşturan çok sayıda sorun ve çalışma alanı yer alıyor.

Sivil Toplum Kuruluşlarına Örnek

68 farklı ilde yer alan derneğin oluşturduğu, Aile Hekimlerini temsil eden en büyük çatı örgüt olan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF, son 1 yılda hayata geçirdiği başarılar ile Sivil Toplum Kuruluşlarına örnek oldu.

Fahiş Kira Artışlarına Son

AHEF’in çalışmaları ile Aile Hekimlerine ekonomik olarak ciddi bir yük oluşturan % 46’lık kira zammı sorunu yapılan girişimler neticesinde çözülme aşamasına geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı genelge ile artık Aile Hekimlerine yapılacak kira zammı yıllık TÜFE rakamını geçemeyecek. Son yönetmelik değişikliği yapıldı ve imza için Cumhurbaşkanlığı’na sunuldu.

3 ilde 3 Aile Hekiminin Yenilenmeyen Sözleşmesi Yenilendi

Sakarya, Giresun, Sivas illerinde hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın Valilik tarafından sözleşmeleri yenilenmeyen 3 Aile Hekiminin sözleşmesinin yenilenmesi sağlandı.

Elazığ’da Aile Hekimi Göreve Döndürüldü.

Elazığ’ın Kovancılar İlçesi’nde usulsüz olarak sözleşmesi feshedilen Aile Hekimi AHEF Yönetim Kurulu’nun bizzat Elazığ’a giderek Basın Açıklaması ve hukuki girişimleri neticesinde görevine geri döndürüldü.

Çanakkale’de 60 bin Kişinin Hekimsiz Kalması Engellendi

Çanakkale’de 60 bin kişinin sağlık hizmetinden mahrum kalmasına neden olabilecek 4 Aile Sağlığı Merkezinin tahliye edilmesi girişimi AHEF’in çalışmaları neticesinde durduruldu.

Aşı Reddi Türkiye Gündemine Oturtuldu

Tamamen yanlış inanışlarla 6 yılda 125 kat artan aşı reddi sayısının daha da artmasına engel olmak ve toplumu aşı konusunda doğru bilgilendirmek ve Aile Hekimlerine yansıyan boyutlarını minimize etmek için aşı reddi Türkiye gündemine getirildi. Birçok ulusal gazetede ve Ana Haber Bültenlerinde konu günlerce yer aldı. Birçok ilde bu konuda ki farkındalığı artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri yapıldı.

Tıp Akademileri ile Aile Hekimlerine Kapsamlı Eğitimler Verildi

Mini Tıp Akademileri projesi ile 1 yılda Van, Diyarbakır ve Nevşehir İllerinde, alanında uzman önemli akademisyenlerin katılımıyla geniş katılımlı eğitim akademileri gerçekleştirildi. Akademinin neticelerinin duyulan memnuniyet sonrası tüm Türkiye’ye yayılması için çalışmalar başlatıldı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF, son 1 yılda yaptığı bu çalışmalar ile Sivil Toplum Kurumları arasında örnek niteliğinde çalışmalara imza atmış oldu.