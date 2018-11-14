AHEF’ten renkli reçete sistemine çözüm

Sağlık Bakanlığı tarafından tüm Aile Sağlığı Merkezleri’nde başlatılması planlanan ve ilk olarak pilot bölge İzmir’de 26 Eylül 2018 tarihinde uygulamaya başlatılan Renkli Reçete uygulaması, işlem süresinin yaklaşık 7 kat uzatması sebebiyle Aile Hekimlerinden ve hastalardan tepki çekmişti.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF Bilişim Komisyonu, yaptığı çalışmalar ve Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde yeni bir sistem buldu.

Böylece işlem süresi uzamayacak, Sağlık Bakanlığı talep ettiği tüm ilaç kayıtlarına ulaşabilecek, hastalar eczanelerde sürpriz yaşamayacak.

ECZANEDE SÜPRİZE SON

AHEF Bilişim Komisyonun altyapı çalışmaları ve Sağlık Bakanlığı ile görüşmeleri sayesinde yeni sistemde Sağlık Bakanlığı tüm hastalar için ilaç kayıtlarını ve sirkülasyonunu takip edebilecek ve on-line olarak izleyebilecek.

Ayrıca yeni sistem ile Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimlerinin yazdığı ilaçların hangilerinin hastalara SGK tarafından ödenip ödenmeyeceği de o an görülebilecek ve hastanın alamayacağı ilaçlar içi sistem uyarı verecek.

Böylece aile hekimlerinin yazdığı reçetelerde hastalar eczanelerde sürpriz yaşamayacak.

YENİ SİSTEM 15 KASIM’TA BAŞLIYOR

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun sistemi sahiplenmesi ve süreci tamamlaması ile yeni sistemi 15 Kasım 2018 tarihinde tüm Türkiye’de devreye alınmış olacak.