Aile dizisindeki o sahne Türkiye gündemine oturdu

Ekranların sevilen dizisi Aile'de güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın gösterdiği performansa yorum yağdı.

Bu sene 49'uncusu düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisindeki performanslarıyla En İyi Dizi Çifti Ödülü'nün sahibi oldu.

Sevilen dizi Aile, dün akşam 23. bölümüyle ekrana geldi. Diziye Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Devin karakterinin babasını kaybettiği sahne damga vurdu.

Serenay Sarıkaya’nın gösterdiği performans adeta büyüledi. Güzel oyuncunun performansına çok sayıda olumlu yorum yağdı.