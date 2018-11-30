Aile Hekimliği'nin sonu mu geliyor ?

Tüm Türkiye’de görev yapan görev yapan Aile Hekimlerinin görev yaptığı Aile Sağlık Merkezilerinde %46 kira zammı yapıldı. Aile Hekimleri isyan etti. AHEF kira sözleşmesi imzalamayacağız dedi.

Aile Sağlığı Merkezlerine yapılan %46 kira zammı, hekimleri ya uzak yerlerde uygun fiyatlı yer aramaya itecek yada bazı aile sağlığı merkezleri kapanacak.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF Başkanı Dr. Şenol Atakan son günlerde Aile Hekimlerinin kiralarında yaşanan artışlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Atakan’ın yaptığı değerlendirmeler şu şekilde;

Ülkemizde aile hekimlerimiz hizmet verdikleri binaları kiralamak sureti ile görevlerini sürdürmekteler. Bu binaların önemli bir kısmı sağlık bakanlığına tahsis edilmiş binalar olup kira bedellerini il sağlık müdürlükleri belirliyor. Aile hekimlerine çalıştırdıkları personel gideri, kira gideri, tıbbi ve diğer sarf giderleri gibi birçok sarf malzemesi giderini karşılamak üzere cari ödenek ödeniyor.

KİRALARA %46 ZAM!

Ancak özellikle geçen ay, ülkemizin ekonomik darboğazdan geçtiği süreçte, TÜFE oranlarının yüksek gelmesi ile aile hekimi arkadaşlar bir darbe daha almıştır. Geçen ay itibariyle kira sözleşmesi sona eren arkadaşlarımızın yeni sözleşmeleri o ay hesaplanan yıllık TÜFE üzerinden yapılınca, aynı aile sağlığı merkezinde yan odadaki hekim arkadaşına göre %46 daha fazla kira ödemek zorunda kalan arkadaşlarımız olmuştur. Oysa hekimlerin cari ödenekleri TÜFE üzerinden değil, memur maaş artışı oranında zamlanmaktadır.

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNİN SONU GELEBİLİR!

Aynı Aile Sağlığı Merkezinde bile değişik zamanlarda göreve başladığı için sözleşme dönemleri farklı olan iki hekim arasındaki kira adaletsizliği söz konusu olmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi cari ödeneklerin geçen yıllar içerisinde ülkedeki enflasyon karşısında tamamen erimiş olması aile hekimliği modelinin sonunu getirebilir.

Önümüzdeki yıllarda birçok hekim arkadaşımız çalıştırdıkları personelin görevlerine son vermek zorunda kalacaklar. Kira bedeli yüksek olan binaları terk edip daha ucuza kiralayacakları ancak ulaşımın daha zor olacağı binaları tercih edecekler. Hepsinden önemlisi bu gidişat, hekimler tarafından tercih edilmeyen boş aile hekimliği birimlerinin sayısını artıracaktır. Sağlık hizmetinin kalitesi bir basamak daha aşağı düşecektir.

ÇÖZÜM BASİT…

Çözüm ise ya cari ödeneklerin, harcama kalemleri ile aynı parite üzerinden zamlanması, ya da kira artış oranlarının memur maaş zammı artışına endekslenmesidir. Geçici çözüm talebimiz ise aile hekimliği birimlerinin kamu hizmeti verdiği göz önünde bulundurularak kira tespitlerinin yeniden yapılıp makul ölçülere çekilmesidir.

Önerilerimiz dikkate alınmadığında sistemin sonunu getirecek olan kan kaybı hızlanacaktır.

AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU AHEF, HEKİM MESLEKTAŞLARINI UYARDI; SÖZLEŞME İMZALAMAYIN!

Konu ile ilgili üye il derneklerine önerilerde bulunan AHEF, meslektaşlarını yeni sözleşme imzalamamaları yönünde uyardı. Verilen hizmetin ticari değil, kamu hizmeti olduğunu belirten AHEF Başkanı, bu konu ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılana kadar yeni kira sözleşmesi imzalamayarak pasif direnişe geçeceklerini belirtti.

TİCARET BAKANLIĞINI GÖREVE DAVET EDİYORUZ.

Cumhurbaşkanımızın “Stokçuları ve fahiş zamları ihbar edin!” uyarısına dikkat çeken AHEF başkanı Dr.Şenol Atakan, kira artışının fahiş düzeyde olduğunu, ülke genelinde ticaret bakanlığı nezdinde yapılan denetimlerin sağlık bakanlığına da yapılması gerektiğini, bakanlığın bu vesile ile haksız kazanç elde ettiğini ifade etti.