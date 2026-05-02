  Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'te yayımlanan Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi, yürürlüğe girdi.

Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile yapısını korumayı, gençleri desteklemeyi ve nüfus politikalarını uzun vadeli bir vizyonla şekillendirmeyi amaçlayan genelge, "güçlü aile, güçlü toplum" hedefine odaklanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genelgeyle alakalı sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile ve Nüfus On Yılı Genelgemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile yapımızı koruyan, gençlerimizi destekleyen ve nüfus politikalarımızı uzun vadeli bir vizyonla ele alan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Güçlü aile, güçlü toplum hedefimize yön veren bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Aile ve Nüfus On Yılı’nda, büyük Türkiye ailemizin her bir ferdinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. 

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

93 kilo birden verip tanınmayacak kadar değişen güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf
93 kilo birden verip tanınmayacak kadar değişen güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf
Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan altında rekor tahmini: Rakam verdi!
Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan altında rekor tahmini: Rakam verdi!
FIAT'ın motosikletten ucuz yüzde 100 elektrikli şehirlisi yenilenerek döndü... Fiyatı olay oldu!
FIAT'ın motosikletten ucuz yüzde 100 elektrikli şehirlisi yenilenerek döndü... Fiyatı olay oldu!
Güney Kore'de ''yüz nakli'' operasyonu geçiren ünlü ismin son hali olay oldu
Güney Kore'de ''yüz nakli'' operasyonu geçiren ünlü ismin son hali olay oldu
Barış Alper Yılmaz'a İngiltere'den dev talip! Galatasaray'ın istediği bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a İngiltere'den dev talip! Galatasaray'ın istediği bonservis belli oldu
Sokakta uyuyan yaşlı adamla alay edip, yüzüne tekme attılar!
Sokakta uyuyan yaşlı adamla alay edip, yüzüne tekme attılar!
İslam Memiş'ten altın, gümüş, petrol ve konut fiyatları için ezber bozan açıklamalar
İslam Memiş'ten altın, gümüş, petrol ve konut fiyatları için ezber bozan açıklamalar
Hava buz kesecek! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor: Sağanak, fırtına ve kar uyarısı geldi
Hava buz kesecek! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor: Sağanak, fırtına ve kar uyarısı geldi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da havalar ne zaman ısınacak? AKOM tarih verdi İstanbul'da havalar ne zaman ısınacak? AKOM tarih verdi İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Yaban hayvanlarının dadandığı eve korkutan ziyaret Yaban hayvanlarının dadandığı eve korkutan ziyaret İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı Tokat'ta kanlı kavga: Üniversite öğrencisi ağır yaralandı Tokat'ta kanlı kavga: Üniversite öğrencisi ağır yaralandı Şanlıurfa'da aile faciası: Üvey kardeşlerini katletti! Şanlıurfa'da aile faciası: Üvey kardeşlerini katletti! İsrail'in alıkoyup işkence ettiği Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da İsrail'in alıkoyup işkence ettiği Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da