Tokat'ta kanlı kavga: Üniversite öğrencisi ağır yaralandı
Tokat'ta kız meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada bıçaklanan Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi, ağır yaralandı.

Olay, kent merkezindeki Ulaş Sıtkıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kız meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan D.G. (22)  ile Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi R.H. (20) cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.G., yanındaki bıçakla R.H.’yi göğüs kısmından yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı R.H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan R.H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgeyi ablukaya aldı. Şüpheli D.G., kavganın yaşandığı bölgeye yakın bir yerde gizlenirken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Öte yandan suç aleti bıçak ise ekipler tarafından olay yerinde bulundu.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

93 kilo birden verip tanınmayacak kadar değişen güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf
93 kilo birden verip tanınmayacak kadar değişen güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf
Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan altında rekor tahmini: Rakam verdi!
Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan altında rekor tahmini: Rakam verdi!
FIAT'ın motosikletten ucuz yüzde 100 elektrikli şehirlisi yenilenerek döndü... Fiyatı olay oldu!
FIAT'ın motosikletten ucuz yüzde 100 elektrikli şehirlisi yenilenerek döndü... Fiyatı olay oldu!
Güney Kore'de ''yüz nakli'' operasyonu geçiren ünlü ismin son hali olay oldu
Güney Kore'de ''yüz nakli'' operasyonu geçiren ünlü ismin son hali olay oldu
Barış Alper Yılmaz'a İngiltere'den dev talip! Galatasaray'ın istediği bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a İngiltere'den dev talip! Galatasaray'ın istediği bonservis belli oldu
Sokakta uyuyan yaşlı adamla alay edip, yüzüne tekme attılar!
Sokakta uyuyan yaşlı adamla alay edip, yüzüne tekme attılar!
İslam Memiş'ten altın, gümüş, petrol ve konut fiyatları için ezber bozan açıklamalar
İslam Memiş'ten altın, gümüş, petrol ve konut fiyatları için ezber bozan açıklamalar
Hava buz kesecek! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor: Sağanak, fırtına ve kar uyarısı geldi
Hava buz kesecek! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor: Sağanak, fırtına ve kar uyarısı geldi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da havalar ne zaman ısınacak? AKOM tarih verdi İstanbul'da havalar ne zaman ısınacak? AKOM tarih verdi İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi yürürlüğe girdi Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi yürürlüğe girdi Yaban hayvanlarının dadandığı eve korkutan ziyaret Yaban hayvanlarının dadandığı eve korkutan ziyaret İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı Şanlıurfa'da aile faciası: Üvey kardeşlerini katletti! Şanlıurfa'da aile faciası: Üvey kardeşlerini katletti! İsrail'in alıkoyup işkence ettiği Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da İsrail'in alıkoyup işkence ettiği Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da