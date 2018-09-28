Ailesini kurşuna dizen albay intihara kalkıştı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde emekli albay, tartıştığı eşi ve kızını silahla yaralarken, olayda oğlu ise aldığı kurşun yaraları ile hayatını kaybetti.

Olay, Trabzon Ortahisar İnönü mahallesi İlk Adım Sokak'ta bir apartmanın 8. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli Albay Oktay Hacımürtezaoğlu (62) ile aile fertleri arasında oturdukları dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Oktay Hacımürtezaoğlu, silahla eşi Ayşe, oğlu Oğuz ve kızı Büşra'yı silahla yaralarken, yaralılardan üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen oğlu kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde ameliyata alınırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında kolundan yaralanan kızı Büşra balkona çıkarak çığlık atarak yardım isterken, bu sırada apartmanda bulunan bir halı yıkama şirketi personeli, silah sesleri üzerine 8. kata çıktı. Ailenin oturduğu dairenin kapısının açık olduğunu fark eden şahıs, içeri girerek bir anlık dalgınlığından yararlandığı Oktay Hacımürtezaoğlu'nun silahını elinden aldıktan sonra balkondan attı.

Daha sonra olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri eve girerek emekli albay olan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan olayın geçtiği binada mantoloma çalışması yapan inşaat işçilerinden Aziz Boz, yemek yedikleri sırada duydukları çığlık üzerine olay yerine çıktıklarını belirterek “O sırada biz aşağıda yemek yiyorduk. Bağırma seslerine üzerine yukarı çıktık. Orada yaşlı bir teyze 'elinde silah var' dedi. O sırada halı yıkamada çalışan biri arkadan gelip elinden silahı alarak aşağı attı” dedi.