AK Parti binasında eylem yapacaklardı... O annelerden açıklama !

Çocukları askeri lise öğrencisiyken 15 Temmuz yargılamalarında müebbet hapis cezası verilen ve kendilerini 'mağdur anneler' olarak tanımlayan ailelerin AK Parti Sütlüce İl Binası önünde yaptıkları oturma eylemine polis müdahalede bulundu.

Müdahale sonrasında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önüne gelen aileler, yaşadıkları süreci ve taleplerini T24'e anlattı.

Annelerden Mahmude Dereli, yaşanan süreç ile ilgili, Diyarbakır HDP İl Binası önündeki annelerin yaptığı eylemi kastederek; "Neden o annelere müsaade edilirken bize kötü muamele yapılıyor? Biz anne değil miyiz?" dedi