AK Parti, MHP'nin kazandığı bir ilde daha seçimlere itiraz etti

Karaman’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin kesin olmayan sonuçlarına göre, belediye başkanlığını MHP adayı Savaş Kalaycı, aldığı 35 bin 893 oyla kazandı. AK Parti adayı Mahmut Sami Şahin ise 34 bin 842 oy aldı.

Bunun üzerine AK Parti, tüm sandıkların ve geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi için itirazda bulundu. Karaman Merkez İlçe Seçim Kurulunun kararı doğrultusunda 9 sandıktaki oylar yeniden değerlendirildi ve itiraz MHP lehine sonuçlandı.

İL SEÇİM KURULU’NA İTİRAZ HAKKIMIZI KULLANDIK

AK Parti Karaman Seçim İşleri Başkanı Murat Öztürk, resmi olmayan sonuçlara göre iki aday arasında bin 51 oy farkının bulunduğunu belirtti.

Aradaki farkın az olması nedeniyle yasal süreler içerisinde Karaman Merkez İlçe Seçim Kuruluna tüm sandıkların ve geçersiz oyların tekrar sayımı için

itiraz ettiklerini aktaran Öztürk, şunları söyledi:

“İlçe Seçim Kurulu oy çokluğu ile tüm oyların sayımı itirazımızı reddederek, sadece 9 sandığa itirazımızı kabul etti. 9 sandıkta oylar yeniden sayıldı. Bu sayımda sonucu etkileyecek bir durum çıkmadı. Biz de oyların tümünün sayılması için İl Seçim Kuruluna itiraz hakkımızı kullandık. Henüz İl Seçim Kurulu bir karar vermedi. İtirazımız kabul edilmezse YSK’ye başvuruda bulunacağız.”