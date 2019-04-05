SON DAKİKA
ERDOĞAN'DAN YEREL SEÇİMLER İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
İşte Türkiye'de 2019'un en çok satan otomobilleri
İşte Türkiye'de 2019'un en çok satan otomobilleri
AK Parti, MHP'nin kazandığı bir ilde daha seçimlere itiraz etti
AK Parti, MHP'nin kazandığı bir ilde daha seçimlere itiraz etti
YSK'dan İstanbul'un 4 ilçesi için karar çıktı
YSK'dan İstanbul'un 4 ilçesi için karar çıktı
CHP'li Öztrak'tan açıklama: ''İtirazlar iyi niyetli değildir''
CHP'li Öztrak'tan açıklama: ''İtirazlar iyi niyetli değildir''
Ehliyeti olan ya da ehliyet alacak herkesi ilgilendiren düzenleme
Ehliyeti olan ya da ehliyet alacak herkesi ilgilendiren düzenleme
Önce İstanbul şimdi de Ankara! AK Parti Ankara için de harekete geçiyor
Önce İstanbul şimdi de Ankara! AK Parti Ankara için de harekete geçiyor
AK Parti'den yeni açıklama: ''11 bin oy lehimize döndü''
AK Parti'den yeni açıklama: ''11 bin oy lehimize döndü''
YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama
YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Nisan 2019 14:15

AK Parti, MHP'nin kazandığı bir ilde daha seçimlere itiraz etti

AK Parti İl Başkanlığı, Karaman'da tüm oyların tekrar sayılması için İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

AK Parti, MHP'nin kazandığı bir ilde daha seçimlere itiraz etti
A+ A-

Karaman’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin kesin olmayan sonuçlarına göre, belediye başkanlığını MHP adayı Savaş Kalaycı, aldığı 35 bin 893 oyla kazandı. AK Parti adayı Mahmut Sami Şahin ise 34 bin 842 oy aldı.

Bunun üzerine AK Parti, tüm sandıkların ve geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi için itirazda bulundu. Karaman Merkez İlçe Seçim Kurulunun kararı doğrultusunda 9 sandıktaki oylar yeniden değerlendirildi ve itiraz MHP lehine sonuçlandı.

İL SEÇİM KURULU’NA İTİRAZ HAKKIMIZI KULLANDIK

AK Parti Karaman Seçim İşleri Başkanı Murat Öztürk, resmi olmayan sonuçlara göre iki aday arasında bin 51 oy farkının bulunduğunu belirtti.

Aradaki farkın az olması nedeniyle yasal süreler içerisinde Karaman Merkez İlçe Seçim Kuruluna tüm sandıkların ve geçersiz oyların tekrar sayımı için
itiraz ettiklerini aktaran Öztürk, şunları söyledi:

“İlçe Seçim Kurulu oy çokluğu ile tüm oyların sayımı itirazımızı reddederek, sadece 9 sandığa itirazımızı kabul etti. 9 sandıkta oylar yeniden sayıldı. Bu sayımda sonucu etkileyecek bir durum çıkmadı. Biz de oyların tümünün sayılması için İl Seçim Kuruluna itiraz hakkımızı kullandık. Henüz İl Seçim Kurulu bir karar vermedi. İtirazımız kabul edilmezse YSK’ye başvuruda bulunacağız.”

cumhur ittifakı , karaman , itiraz , ak parti , mhp
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM