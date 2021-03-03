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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Müslüm Gürses'' paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Müslüm Gürses'' paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi sosyal medya hesabından, vefatının 8'inci yılında Müslüm Gürses'i andı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışlananların yol arkadaşıydı. Sesi kısılmışların sesiydi. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Etiketler ömer çelik müslüm gürses paylaşım
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