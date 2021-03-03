AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Müslüm Gürses'' paylaşımı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi sosyal medya hesabından, vefatının 8'inci yılında Müslüm Gürses'i andı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışlananların yol arkadaşıydı. Sesi kısılmışların sesiydi. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Dışlananların yol arkadaşıydı.— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 3, 2021
Sesi kısılmışların sesiydi.
Allah rahmet eylesin. #MüslümGürses#MüslümBaba pic.twitter.com/xmfybn2uOL
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