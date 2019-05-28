''AK Parti ve MHP seçmeninin %10'u sandığa gitmeyecek''

YSK’nin İstanbul seçimlerini iptal etmesine yönelik gerekçeli kararını açıklamasının ardından ilk kez toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) 23 Haziran’ın yol haritasını masaya yatırdı.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre 23 Haziran’a yönelik bir dizi planlama yapan CHP, dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine gidecek seçmenlerini gittikleri illerde karşılama kararı aldı.

Buna göre, eski ve yeni belediye başkanları, milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve il başkanları memleketlerine giderek burada bayramlaşma etkinlikleri düzenleyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu da “Karadeniz turu” yaparak birçok kenti ziyaret edecek.

İstanbul’daki yenileme seçimleri öncesinde özellikle iftar davetleri ile hemşehri derneklerini ziyaret eden CHP, bu görüşmeleri Ramazan Bayramı’nın ardından da sürdürecek. Bu etkinliklere zaman zaman Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılması bekleniyor.

ODAK GRUP ÇALIŞMASI MASADA

CHP MYK’de gündeme gelen bir diğer konu, AK Parti ve MHP seçmeni ile yapılan ‘odak grup çalışması’ oldu. Küçük gruplar ile yapılan kapalı toplantılarda, 31 Mart’ta Binali Yıldırım’a oy verdiğini ifade eden AK Parti ve MHP seçmeninden yüzde 10’unun bu seçimlerde ‘sandığa gitmeyeceğini’ ifade ettiği bildirildi.

AK Parti ve MHP seçmeninin sandığa gitmeme nedeni olarak, ‘İmamoğlu’nun haksızlığa uğramasını’ gösterdiği belirtildi. Parti yönetimi, bu seçmen grubuna ‘YSK’nin tutarsız gerekçeli kararı’ üzerinden seslenmeyi sürdürme kararı verdi.

İMAMOĞLU VURGUSU

AK Partili eski ve yeni siyasetçilerin İstanbul seçimlerine dönük eleştirirken dahi CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun ismini telaffuz etmemesine yönelik AK Parti taktiği de toplantıda gündeme geldi. CHP, buna karşılık 31 Mart öncesi uyguladığı yöntemi kullanacak ve son 31 günde aday eksenli ve İmamoğlu’nun isminin ön planda olduğu bir kampanya yürütülecek.

MYK toplantısının ardından gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Sandıkla gelen sandıkla gitmeli” dedi. YSK’nin kararının sandık darbesi olduğunu bir kez daha vurgulayan Öztrak, “YSK’nın kararında çalınanın oy değil, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası olduğunu artık herkes gördü. Ama ülkece hırsızın yavuzuna çattık. Ramazan’da kul hakkını yiyip, yalan, iftira ve hakaretlerle su üstüne çıkmaya çalışan siyaset erbaplarıyla karşı karşıyayız” dedi.

Son haftalarda muhalif kişilere yönelik saldırıları da hatırlatan ve bundan AK Parti’yi sorumlu tutan CHP Parti Sözcüsü Öztrak, şunları söyledi:

“Bir kez daha bu rezil linç olaylarını lanetliyoruz. Sorumluların bir an önce cezalandırılmalarını bekliyoruz. Tek adam rejiminin yönettiği ülkemizin başkentinde meydan zorbalara bırakılmış gözüküyor. Böylece yeni saldırılara adeta göz kırpılıyor. Saldırganlara gösterilen bu anlayış, akıllara bu saldırıları planlayanlar ile himaye edenlerin gücü elinde tutanlar olduğunu getiriyor.”