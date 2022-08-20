AK Parti'de faiz krizi: MKYK üyesi Şamil Tayyar eleştirdi

AK Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar, Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesini sosyal medya hesabından eleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomistlerce altı hiçbir şekilde doldurulamayan 'düşük faiz' planına geri döndü.

Kurum, gerçekleştirilen son Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında ters köşe yaparak piyasaların sabit bırakılmasını beklediği politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e indirdi.

Kararın ardından Dolar/TL kuru yeniden yükselişe geçti ve liranın değer kaybı arttı.

AK PARTİLİ ŞAMİL TAYYAR'DAN MERKEZ BANKASININ KARARINA TEPKİ

Eski AKP Milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabı üzerimdem Merkez Bankası'nın söz konusu kararını eleştirdi.

"Bir yerde sorun var" diyen Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle oldu:

"Faiz düştükçe… İhtiyaç sahibi yüksek faizle borçlanıyorsa… Bankalar kârlarını katlıyorsa… Bir yerde sorun var. Bu sorun çözülmedikçe maksat hasıl olmaz."