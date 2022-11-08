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AK Parti'den Macron'a ''Afrika'' tepkisi: Vahim bir hatadır

AK Parti'den Macron'a ''Afrika'' tepkisi: Vahim bir hatadır
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AK Parti'den Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik iddialarıyla ilgili olarak tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde; 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Türkiye’yi Afrika’da emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz. Fransa’nın Afrika’daki sömürgeci geçmişinin Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiği tüm dünyanın malumudur.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’da eşitlik ve ortaklık temelinde bir vizyon ile kalıcı ve derinlikli ilişkiler geliştirmektedir. Macron ise Afrika’yı tapulu mülkü gören sömürgeci bir zihniyetin izlerini taşıdığı için bu durumdan rahatsız olmaktadır.

Fransız şirketlerinin Fransa kurumlarıyla bağlantılı olarak Suriye'de hem DEAŞ'a hem PKK'ya destek verdiği ortaya çıktı. Bu nedenle Sn Macron’un Türk milletinden özür dilemesi gerekirken üstüne çıkıp Türkiye’yi “emperyalist güç” olmakla suçlaması vahim bir hatadır.

Macron’un Fransız dış politikasını Türkiye karşıtlığına indirgemesi yanlıştır. Macron, bu tutumu ile NATO’nun karşı karşıya olduğu meydan okumalar karşısında üretilmesi gereken işbirliği kapasitesine zarar vermektedir.

Etiketler macron tepki
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