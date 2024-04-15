AK Parti'den MHP'ye geçmişti: O belediyenin borcu belediye binasına asıldı

Kütahya Gediz'de AK Parti'den MHP'ye geçen belediyenin borcunun 262 milyon 692 bin lira borcu olduğu ortaya çıktı.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti’den MHP’ye geçen belediyede, önceki dönemden kalan borçlar belediye binasına asıldı. Güncel olarak Gediz Belediyesi'nin 262 milyon 692 bin lira borcu olduğu ortaya çıktı.

MHP’li Belediye Başkanı Necdet Akel, belediyeyi AK Parti’nin yönettiği süre boyunca yapılan borçlarını sıraladığı dev afişi belediye binasına astırdı.

Belediye binasına asılan dev pankartta vergi borçları, kurumlar ve esnafa ödenmeyen borçlar, müteahhitlere ödenmeyen borçlar, ihalesi yapılmış, hak edişi bekleyen borçlar, birliklere olan borçlar, Güneş enerjisi ve diğer krediler, emekli kıdem tazminatı krediler, iller bankasından alınan krediler olarak ana başlıklar altında sıralandı.