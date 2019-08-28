  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Ağustos 2019 10:05

AK Parti'den Rasim Ozan Kütahyalı'ya açık destek

Beyaz TV'den ikinci kez kovulan Rasim Ozan Kütahyalı'ya AK Partili Orhan Miroğlu'ndan destek geldi. Miroğlu, Kütahyalı'nın ekmeğiyle oynandığını söyleyerek yapılanın doğru olmadığını ileri sürdü.

AK Parti'den Rasim Ozan Kütahyalı'ya açık destek
A+ A-

Boşnaklara yönelik sözleri nedeniyle kovulduğu Beyaz TV'ye 21 ay sonra dönen; ancak tepkiler üzerine ikinci kez işinden olan Rasim Ozan Kütahyalı'ya AK Partili Orhan Miroğlu'ndan destek geldi. Miroğlu, Kütahyalı'ya yapılanın doğru olmadığını ileri sürdü.

AK Parti MYK Üyesi Miroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bazen ünlü yazarlar, aydınlar ve politikacılar tarafından çirkin sözlerle aşağılanan bir halkın mensubu olarak diyorum ki affedici olmalıyız. Boşnak kardeşlerimizi anlıyorum ve saygı duyuyorum. Ama Rasim Ozan Kütahyalı’yı ekmeğinden eden bir ‘cezalandırmayı’ doğru bulmuyorum."

Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den kovuldu !Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den kovuldu !

Boşnaklardan Beyaz TV önünde ''ROK'' protestosuBoşnaklardan Beyaz TV önünde ''ROK'' protestosu

Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında Boşnaklardan özür dilediRasim Ozan Kütahyalı canlı yayında Boşnaklardan özür diledi

 

 

 

ak parti , tepki , rasim ozan kütahyalı , Orhan Miroğlu , rok
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM