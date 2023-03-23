AK Partili başkan lıkır lıkır içti, Bakan Koca ''içmeyin'' dedi!

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından bir de sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şebeke suyunu içip vatandaşa da "Gönül rahatlığıyla için" çağrısında bulundu. Ancak Beyazgül'ün bu çağrısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "sakın şebeke suyunu içmeyin" diyerek uyardı.

AK Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ŞUSKİ) arıtma tesisinde öğlen saatlerinde kameralar karşısına geçerek şebeke suyundan içip vatandaşlara da, “Gönül rahatlığıyla için” çağırısında bulundu.

Beyazgül sosyal medya hesabından da, “Şehrimizde yaşanan sel felaketi sonrasında veremediğimiz şebeke suyumuz, bugün itibarıyla tekrar içme suyu değerlerine yükselmiştir. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz” açıklaması yaptı.

Şehrimizde yaşanan sel felaketi sonrasında veremediğimiz şebeke suyumuz bugün itibariyle tekrar içme suyu değerlerine yükselmiştir.



GÖNÜL RAHATLIĞIYLA İÇEBİLİRSİNİZ.



22 Mart Dünya Su gününde şehrimize tekrardan kaliteli içme suyunu temin etmenin mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz. — Zeynel Abidin BEYAZGÜL (@zabeyazgul) March 22, 2023

BAKAN KOCA “SAKIN İÇMEYİN” DEDİ

AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'ün vatandaşlara, “Gönül rahatlığıyla için” çağrısında bulunduktan bir saat sonra ise Hatay'da açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Şanlıurfa'nın içme suyuyla ilgili şu açıklama ve uyarılarda bulundu:

Şanlıurfa'da ise merkez Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır. Yapılan 6 bin 32 analizden 120'si uygunsuz bulunmuştur.

Şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmaktan lütfen kaçınalım. Bu konuda tekrar uyarıda bulunmak istiyorum. Şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılması için valilik ve kaymakamlık uyarılarına dikkat edilmelidir.