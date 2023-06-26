  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Partili başkan trafik kazası geçirdi

AK Partili başkan trafik kazası geçirdi

AK Partili başkan trafik kazası geçirdi
Güncelleme:

AK Parti Tunceli İl Başkanı Dr. Sercan Özaydın ve eşi trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan Özaydın çiftinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tunceli-Elazığ karayolu, karayolları kavşağında dün gece geç saatlerinde meydana gelen kazada, AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın’ın kullandığı otomobil, başka bir otomobille çarpıştı.

Kazada Sercan Özaydın ve Demet Özaydın yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Özaydın çifti daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özaydın ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

İHA

Etiketler ak parti tunceli trafik kazası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir'de korkutan deprem
Çeşme'de tuvalet ücreti ''yok artık'' dedirtti
Dolar 26 TL'yi aştı; Euro ve altın da uçuyor!
İstanbul pandemi günlerine geri döndü
Bir Türk devi daha iflas etti
Dolandırıcıların ''bayram tuzağı'' bu oldu!
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan evleniyor
Ünlü ekonomist Dolar, enflasyon ve TL için uyardı
O ilimizde doğa yürüyüşü sırasında bir ''dev'' buldular
Memura seyyanen zam geliyor