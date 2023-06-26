AK Partili başkan trafik kazası geçirdi

AK Parti Tunceli İl Başkanı Dr. Sercan Özaydın ve eşi trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan Özaydın çiftinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tunceli-Elazığ karayolu, karayolları kavşağında dün gece geç saatlerinde meydana gelen kazada, AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın’ın kullandığı otomobil, başka bir otomobille çarpıştı.

Kazada Sercan Özaydın ve Demet Özaydın yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Özaydın çifti daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özaydın ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA