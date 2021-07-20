AK Partili belediye su ve temizlik hizmetini vermeyince...

Şanlıurfa’ya bağlı Haliliye ilçesinde kurban kesim alanında su ve temizlik hizmeti sunulmaması nedeniyle her yer çöp ve kanla kaplandı, vatandaş bu duruma tepki gösterdi.

AK Partili Haliliye Belediyesi’nin hizmet alanında bulunan Devteşti Mahallesi Çarşamba Pazarında oluşturulan kurban kesim alanında hijyen kuralları hiçe sayıldı.

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kurban kesen vatandaşların bıraktığı çöpler, kurban artıkları yerlere saçılırken, kurban kanının tüm zemini kapladığı görülüyor.

Görüntüyü kayda alıp AK Partili Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a seslenen vatandaş su olmayan alanda hiçbir temizlik görevlisinin bulunmadığını da aktardı.

Videoyu çeken vatandaş kurban kesim alanında hiçbir hijyen kuralının bulunmadığını şu şekilde anlattı:

“Burası Haliliye Belediyesi Devteşti Mahallesi Çarşamba Pazarı, şu pisliğe bak. Pislik içinde hiçbir temizlik personeli yok. Vatandaş pislik içinde ve pazarın içinde su yok bakın çöpler olduğu gibi duruyor. Buradan Mehmet Canpolat’a sesleniyorum; kurbanı bu şekilde mi keseceğiz?”

ANKA